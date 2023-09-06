Ильхам Асадов выступит с концертом в Хакасии в рамках фестиваля спектаклей "ЧитiгенФЕСТ"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана и Республики Калмыкия (Россия), актер Государственного театра юного зрителя Ильхам Асадов стал специальным гостем первого Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм "ЧитiгенФЕСТ", который пройдет в столице Хакасии с 8 по 13 сентября, сообщает Trend Life.

В рамках внеконкурсной программы Ильхам Асадов выступит 11 сентября в Хакасском театре драмы и этнической музыки "Читiген" в Улан-Удэ. Прозвучат песни о любви на хакасском, белорусском, калмыцком, русском и азербайджанском языках.

В "ЧитiгенФЕСТ" принимают участие театры из Белоруссии, республик Алтай, Бурятии, Калмыкии, Тыва, Чувашии и Хакасии.

Фестиваль проводится правительством Республики Хакасия, министерством культуры Республики Хакасия, а также Хакасским театром драмы и этнической музыки "Читiген".