В Баку появится "Антигона" - конфликт между неписаными родовыми законами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя идет работа над премьерой спектакля "Антигона", который ставится заслуженным артистом, режиссером Нофелем Велиевым по одноименному произведению французского драматурга Жана Ануя, сообщает Trend Life.

Художник-постановщик – Тельман Шихиев, хореография и пластика – Джейхун Дадашев. В ролях- заслуженная артистка Гюшвер Шарифова, актеры Керем Хадызаде, Айгюн Фатуллаева, Анар Сейфуллаев, Рашад Сафаров, Хилал Демиров, Шабнам Гусейнова, Фарида Гурбанова, Рамиг Насиров, Ильхан Садыгов, Нурлан Сулейманов, Умман Будагова.

Произведение Жана Ануя "Антигона" представляет собой трагедию, вдохновленную греческой мифологией и одноименной пьесой Софокла. Пьеса была впервые поставлена в Париже в Театре л'Ателье 6 февраля 1944 года, во время нацистской оккупации. Пьеса намеренно двусмысленна в отношении неприятия власти (представленной Антигоной) и принятия ее (представленного Креоном). Однако параллели с Французским сопротивлением и нацистской оккупацией очевидны. В трагедии «Антигона» Софокл вскрывает один из конфликтов современного ему общества – конфликт между родовыми неписаными законами и законами государственными.

Сюжет "Антигоны" взят из мифа о походе Семерых против Фив. Двое сыновей знаменитого своими несчастьями царя Эдипа, Этеокл и Полиник, после смерти отца должны были править Фивами вместе. Но Этеокл вскоре изгнал Полиника из города. Полиник бежал к аргосскому царю Адрасту, женился на его дочери и призвал величайших героев Греции на помощь в изгнании из Фив беззаконника Этеокла. К Полинику присоединились шесть славных вождей – так и был организован Поход Семерых. Под стенами Фив братья Этеокл и Полиник сразились друг с другом в поединке, убив в нём друг друга.