Азербайджанская красавица покоряет Италию – на берегу живописного курорта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных премий, заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова продолжает покорять Италию, сообщает Trend Life.

Продолжающая свою творческую деятельность в Италии Афаг Аббасова с большим успехом ранее сыграла главные партии в операх "Аль Мулино" Отторино Респиги, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло и "Травиата" Джузеппе Верди, а также выступала на международных фестивалях Mezza Estate, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini и т.д.

В этот раз азербайджанская красавица выступила в концертной программе "Герои Пуччини", посвященной 100-летию великого композитора Джакомо Пуччини. Выступление прошло на сцене Gran Teatro all’aperto города Торре-дель-Лаго-Пуччини (Тоскана, Италия) в сопровождении оркестра под управлением Маэстро Мишеля Гамба.

Торре-дель-Лаго - прекрасный маленький поселок, который прославился тем, что в близлежащем городе Лукка родился и жил композитор Джакомо Пуччини. Красота здешней местности, расположенной между озером Массачукколи и Тирренским морем, для великого Джакомо Пуччини не раз становилась источником вдохновения. Он создавал здесь свои знаменитые произведения. Несомненно, место проведения фестиваля уникально: неподалеку – мемориальная вилла Пуччини, где маэстро написал ряд своих опер, в частности, «Богему», «Тоску», «Мадам Баттерфляй», и где сейчас в одной из комнат, в специально устроенной капелле, покоятся останки композитора, его жены Эльвиры и сына Антонио. Теперь здесь музей, открытый для посетителей со всего мира. Фестиваль Пуччини был основан в 1930 году. В 1938 году, в знак уважения к композитору, Torre del Lago переименовали – с тех пор эта живописная местность носит название Пуччини.