В Национальном музее истории Азербайджана прошла встреча с японским ученым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялась встреча с японским учёным, азербайджановедом Йорикой Цуцуми, сообщили Trend Life в музее.

На встрече присутствовали заместитель директора по охране и учету музейных экспонатов, главный хранитель, доктор философии по истории, доцент Махфуза Зейналова и заведующая отделом международных связей и работы с общественностью Зумруд Исмаилова.

В ходе встречи были затронуты вопросы по истории и литературе Азербайджана, которыми занимается в своих исследованиях Йорика Цуцуми, а также сотрудники музея подробно ответили на вопросы, интересующие гостью.

После плодотворной беседы японский исследователь посетила Дом-музей известного мецената, крупного нефтяного предпринимателя Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В завершение встречи Йорике Цуцуми были подарены издания, выпущенные на основе ценных экспонатов музея.