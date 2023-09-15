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Кремлевский оркестр России выступит под управлением азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля

Культура Материалы 15 сентября 2023 13:07 (UTC +04:00)
Кремлевский оркестр России выступит под управлением азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Камерный состав Государственного Кремлевского оркестра России выступит под управлением азербайджанского дирижёра Муртузы Бюльбюля, сообщает Trend Life.

Концертная программа будет представлена 30 сентября на сцене Малого зала Московского концертного зала "Зарядье". В программе прозвучит камерная музыка Дмитрия Шостаковича и Гара Гараева.

Отметим, что Муртуза Бюльбюль является внуком основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сыном видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу.

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