Музеи Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend Life/ - 15 сентября в Государственном музее искусств Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств и Государственным музеем искусств Узбекистана с целью содействия развитию культурных связей между двумя странами, сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанского музея.

Документ подписали директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев и директор Государственного музея искусств Узбекистана Васила Файзиева.

Стороны выразили удовлетворение расширением культурных связей между двумя дружественными и братскими странами, подчеркнули уверенность в том, что данное соглашение внесет достойный вклад в развитие дальнейших связей, обмен опытом между музеями.

Меморандум, подписанный сроком на пять лет, предусматривает сотрудничество между двумя государственными художественными музеями в области проведения научно-исследовательских и реставрационно-консервационных работ, обмена опытом музейных сотрудников, проведения конференций, семинаров, тренингов по музейному делу, организации совместных выставок, охраны, консервации и реставрации культурных ценностей, и охватывает такие вопросы, как обмен опытом по созданию электронных каталогов.