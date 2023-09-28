В Катаре планируется провести Дни культуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Между министрами культуры Азербайджана и Катара состоялось обсуждение сотрудничества в сфере культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Напомним, что делегация министерства культуры Азербайджана приняла участие в 12-й Конференции министров культуры Исламского мира в городе Доха (Катар).

В рамках визита в министерстве культуры Катара состоялась встреча с министром этой страны шейхом Абдулрахманом бин Хамадом Аль-Тани.

Поприветствовав азербайджанскую делегацию, шейх Абдулрахман бин Хамад Аль-Тани рассказал о культурных связях между двумя странами, отметив важность дальнейшего развития отношений. Было подчеркнуто, что для развития связей в сфере культуры и информации существуют широкие возможности.

Министр отметил значимость проведения взаимных Дней культуры двух стран, а также обмена опытом в области музейного дела.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выразил признательность за гостеприимство и внимание, оказанное азербайджанской делегации.

Было отмечено, что дружеские отношения глав двух государств создают основу для развития отношений в различных сферах, в том числе и в области культуры.

Министр культуры Катара был приглашен на Международную книжную выставку, запланированную на ноябрь текущего года в Баку, и на VI Всемирный форум межкультурного диалога, который будет организован в столице Азербайджана в 2024 году.

Было рассказано о планах по проведению в текущем году в Катаре Дней культуры Азербайджана, а также о работе над уточнением календаря и программы мероприятия.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.