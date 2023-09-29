Фахраддин Манафов и Ильгар Мурадов примут участие в творческом вечере народного писателя Анара

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 22 октября в 20.00 состоится юбилейный творческий вечер народного писателя, председателя Союза писателей Азербайджана (СПА) Анара, посвященный его 85-летию, сообщает Trend Life.

В вечере также примут участие друзья и коллеги мастера пера, среди которых - народные артисты Азербайджана Фахраддин Манафов, Мехрибан Зяки, Ильгар Мурадов и народный писатель Чингиз Абдуллаев.

Гостей вечера ждут интересные рассказы, воспоминания от участников мероприятия.

Анар Рзаев - кавалер государственных орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", "Эмек" I степени, лауреат Государственной премии, Премии Гейдара Алиева.

Анар является автором множества интересных произведений, затрагивающих в основном проблемы современности. Влияние произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества на формирование вкуса широкой читательской аудитории, заслуживает самых высоких слов.

Самыми известными произведениями Анара являются "Шестой этаж пятиэтажного дома", "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, ты, он и телефон".

По сценариям Анара снято около 15 фильмов ("День прошёл", "Тахмина", "Комната в отеле" , "Посол зари" и т.д.), в трех из которых он выступил в качестве режиссера. По одному из его рассказов на "Мосфильме" режиссёром Самсоном Самсоновым был снят фильм "Каждый вечер в одиннадцать" по сценарию Эдварда Радзинского.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/anar-85/94242

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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