Кукла с розовыми волосами - проникновенная история в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил в городе Гянджа, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли прошли при организации министерства культуры в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра.

Коллектив Кукольного театра представил вниманию юных зрителей спектакль "Melisa".

Постановщиком спектакля по повести Севиндж Нуругызы является Саида Хагвердиева, художник-постановщик – Афшан Асадова, композитор – Ройя Гусейнова. В спектакле заняты актеры театра Сария Мансурова, Ульвия Алиева, Айгюль Агаева, Джавид Тельман, Эльгюн Гамидов.

Главным персонажем трогательного повествования является кукла с розовыми волосами по имени Мелиса. Много лет назад Мелиса потеряла свою хозяйку. В дальнейшем ей встречались разные люди, случались различные ситуации. Но она не теряла надежды вновь встретиться со своей хозяйкой…

Спектакль был встречен с большим интересом, проникновенная история затронула сердца всех зрителей постановки.