Бакинский цирк провел благотворительный показ для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Фурор и оглушительные аплодисменты - так прошел первый показ на арене Бакинского государственного цирка новой программы - международного водного циркового шоу "Möcüzələr Şəhəri" (Удивительный город) под руководством всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает Trend Life.

По традиции первое представление носило благотворительный характер – в этот день зрителями шоу "Удивительный город" стали члены семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, а также дети, оставшиеся без родительской опеки и с ограниченными возможностями здоровья.

"Удивительный город" – это действительно невероятная программа, которой на арене Бакинского цирка еще никогда не было.

Захватывающие цирковые номера в сопровождении симфонии из 600 фонтанов со 100 тоннами воды, с масштабными декорациями. Декорации, технические решения, виртуозность исполнения сложнейших трюков, работа с животными - все это поражает воображение.

"Удивительный город" – это восхитительное путешествие на сказочном корабле в мир чудес. Захватывающие номера первоклассных мастеров циркового искусства - клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы... Шоу действительно приковывает внимание, каждый номер это отдельная история, которая мастерски вплетена в общую сюжетную линию.

"Удивительный город" – представление для детей и взрослых. Так, юные зрители, хлопая в ладоши, следили за проделками клоуна, и с восторгом наблюдали, как медведи ездят по манежу на трехколесном мопеде. Присутствовавшие взрослые с замиранием сердца следили за невероятными кульбитами воздушных гимнастов под куполом цирка. Все это, а также выступления акробатов, жонглёров, артистов балета, иллюзионистов, эквилибристов, дрессировщиков, представивших цирковые номера с собаками, обезьянами и попугаями, вызвало ликование публики.

Сложные гимнастические номера, опасные трюки артисты цирка выполняли под всплески фонтанов различной высоты. Действо, безусловно, захватывающее, зрелищности представлению добавили звуковые и светоэффекты.

Шоу "Удивительный город" будет идти в Бакинском государственном цирке до 26 ноября.

Билеты (от 11 до 35 манатов) можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iTicket.az - https://iticket.az/events/other/water-circus-the-city-of-wonders

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