"Miniatürsayağı" Арифа Гусейнова – любовь к Родине и искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку проходит персональная выставка народного художника Азербайджана, профессора, известного художника-миниатюриста, графика и иллюстратора литературных произведений Арифа Гусейнова под названием "Miniatürsayağı", сообщает Trend Life.

"Miniatürsayağı" – заключительная экспозиция из серии выставок, приуроченных к 80-летию народного художника. В своих выступлениях на открытии выставки секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств, профессор, искусствовед Зиядхан Алиев и другие подчеркнули вклад Арифа Гусейнова в развитие изобразительного искусства Азербайджана.

За свою плодотворную творческую жизнь мастер кисти создал множество произведений, вошедших в сокровищницу национального искусства. Работы Арифа Гусейнова были представлены во многих странах мира, его картины хранятся в национальных и зарубежных музеях, украшают частные коллекции.

Было подчеркнуто, что Ариф Гусейнов настоящий патриот своей страны. В его произведениях чувствуется безграничная любовь к Родине, работы мастера, будь то графика, иллюстрации или миниатюры, несут информацию об истории страны, представленной в событиях, фактах, лицах.

В своем выступлении Ариф Гусейнов выразил признательность организаторам и всем участникам мероприятия.

"Моя творческая деятельность охватывает несколько направлений, иллюстрации к литературным произведениям, графику и миниатюру. Поэтому ранее была проведена выставка "Азербайджанская сказка", в экспозицию которой вошли работы, основанные на 30 классических азербайджанских сказках и двух современных. Затем была организована выставка "Графика". На заключительной выставке из цикла экспозиций, приуроченных к моему юбилею, представлены миниатюры", - сказал он.

По словам народного художника, три национальных бренда Азербайджана, относящиеся к искусству – это ковер, мугам и миниатюра. Ариф Гусейнов выразил надежду, что со временем в стране появится Международный центр миниатюры.

Отметим, что на выставке "Miniatürsayağı", которая продлится до 20 октября, представлено 50 миниатюр.