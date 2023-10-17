"Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя" – как оценено выступление вокалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В очередном этапе конкурса талантов "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя) состоялось выступление вокалистов, сообщает Trend Life.

В этот раз свое умение показали 18 исполнителей из 45 вокалистов. Решением жюри конкурсантам были выставлены следующие оценки (балы): Алия Алиева – 65, Аминахатун Ширмамедова – 51, Интигам Аллахвердиев – 50, Сархан Шукюров, Сарвар Йылмаз, Лейла Гулиева - 49, Эльдар Таиров – 47, Ринат Алимов – 45, Тюркан Аббасова, Лала Зейнал, Алескер Мамедов, Сабир Алиев - 44, Юсиф Исмайлов, Лала Гафарова – 42, Натаван Гулиева -40, Екатерина Исаева – 38, Далила Ферраз -35, Jasmin-28.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта и режиссер – Севиндж Керимова, организатор – Сабина Гасанова.

"Bakı payızı-2023. 35 il sonra" можно посмотреть по субботам-воскресеньям в эфире AzTV - в 15.00, повтор по Mədəniyyət TV - в 23.00.

https://www.youtube.com/watch?v=mS4FIC4EIDY&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=fmB8YCq8AFw&list=PLsKCCa5cxsiv6c864fSevKMHPdhvRJWnf&index=2

3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-концерт проекта "Bakı payızı-2023. 35 il sonra".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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