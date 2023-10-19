Музыкальный "Симург" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках проекта "Симург", сообщает Trend Life.

Солисты программы – исполнители на скрипке Евгений Эпштейн (Израиль, Хорватия), Сура Руфат, Зейн Джафаров, Озджан Джаббари, Осман Мустафазаде, Кянан Мамедзаде, Гядир Гюняшов, Хядиджа Гезалова, Назрин Гусейнова, Айдан Гаджиахмедова, Фарида Аббасзаде, Юлия Моторина и Рената Абубакирова выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Джавада Тагизаде.

Напомним, что художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Выступления музыкантов, которые исполнили произведения русских и западноевропейских композиторов, тронули сердца слушателей. Красота исполнительского мастерства скрипачей вызвала бурные аплодисменты гостей вечера.

Отметим, что главной целью проекта, автор которого - известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде, является выявление и поддержка молодых талантливых музыкантов Азербайджана, а также обучение их профессиональным знаниям и навыкам исполнительского искусства.

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