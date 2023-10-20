В Баку представлена история жизни Иисуса Христа в древних образах и красочных фотографиях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре состоялась презентация экспозиции фотографа и актера Шахина Саркарова "История жизни Иисуса Христа", реализованная Азербайджанским библейским обществом при поддержке Государственного комитета по работе с религиозными организациями, сообщает Trend Life. Фотографии показывают историю жизни Иисуса Христа, в соответствии с Евангелием.

Председатель Азербайджанского библейского общества Расим Халилов отметил, что Азербайджан является примером толерантности и мультикультурализма, где все народы живут как одна семья, независимо от национальности и вероисповедания.

Азербайджан – многонациональная и многоконфессиональная страна, которая находясь на стыке Запада и Востока, выступает как симбиоз двух цивилизаций, каждая из которых имеет свои культурно-духовные ценности. Являясь носителем богатой, неповторимой и уникальной культуры и духовности, гордясь своим историческим прошлым, на нашей земле всегда уважительно относился к культуре других народов, к их историческому наследию. Именно поэтому на протяжении веков представители более чем 100 национальностей, народов, этносов живут как одна семья и наша сила в единстве! В Азербайджане, возвышаются мечети, церкви, синагоги, причем добрые отношения между народами формировались в нашем обществе веками. Каждый имеет свою неповторимую, уникальную культуру, язык и религию, а мультикультурализм и толерантность в Азербайджане возведён в ранг государственной политики.

Гостям был представлен фильм режиссера Рахмана Новрузова, как проходил процесс реализации проекта, о постановочных сценах с участием артистов и творческих личностей, среди которых были заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, художница Милена Набиева и другие.

Член Союза фотографов и Союза журналистов Азербайджана Шахин Саркаров отметил, что мысль о реализации подобного проекта была у него на протяжении почти двадцати лет и, наконец, она осуществилась. В экспозиции представлено около шестидесяти фотографий, которые были созданы на протяжении около двух месяцев. Съемки проходили в Гаджигабуле, Гобустане, Шамахы, Лянкяране и Баку. В будущем Шахин Саркаров собирается посвятить подобные проекты другим пророкам.