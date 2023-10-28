В ТЮЗ-е прошел вечер "El bilir ki, sən mənimsən", посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялось мероприятие "El bilir ki, sən mənimsən", посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. В концертной программе, организованной ТЮЗ-ом и Бакинской хореографической академией, была представлена поэма народного поэта Самеда Вургуна "Азербайджан", а также стихи, посвященные великому лидеру Гейдару Алиеву. Кроме того, студентами Бакинской хореографической академии были представлены танцы под композиции "Küçələrə su səpmişəm", "Alagöz", "Yeddi gözəl", "Ay Laçın", "Azərbaycan".

В мероприятии, режиссером которого является заслуженный артист Ниджат Кязимов, приняли участие 55 актеров театра и около 80 студентов Бакинской хореографической академии. Ведущий мероприятия – заслуженный артист Эльнур Керимов.