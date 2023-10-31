Представлен официальный клип к гимну "Бакинской осени" - путешествие во времени и пространстве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ровно 35 лет назад на сцене Дворца Гейдара Алиева прозвучала замечательная песня Микаила Векилова на слова Малика Фарруха "Мой Азербайджан", которая сразу же превратилась в хит.

Но статус хита тесен для этой необыкновенной по своей мощи и торжественности песни, музыка и слова которой переполнены безграничной любовью к Родине, гордостью за Азербайджан. И вскоре она стала настоящим гимном, который пронесся через десятилетия, завоевал любовь новых поколений.

Организаторы конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя) решили порадовать зрителей созданием клипа на эту песню-гимн. Идею поддержали не только все участники нынешнего конкурса, но и победители конкурса "Бакинская осень-1988". Надо отметить, что впервые сам композитор специально для клипа исполнил свое произведение на фортепиано, аккомпанируя вокалистам.

Создание клипа было приурочено ко дню рождения создателя этого музыкального шедевра – Микаила Векилова, клип был презентован 31 октября, в преддверии гала-концерта, который состоится 3 ноября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева.

Это будет незабываемый вечер, фантастическое шоу, на котором зритель "отправится" в путешествие во времени и пространстве. Под звуки музыки, сопровождаемой современными световыми эффектами и 3D-оформлением, вы перенесетесь в старый Баку с его узкими улочками, в древний Египет с величественными пирамидами, Италию, Америку и другие места, а затем вновь вернетесь к берегам родного Каспия… Впрочем, не будем раскрывать всех сюрпризов. Но самое главное – вы первыми узнаете имена победителей конкурса – лучших вокалистов, композиторов, танцоров, музыкальных групп, услышите как новые хиты в их исполнении, так и старые в новой аранжировке.

Каждый номер, каждая песня и композиция – это театрализованное синтетическое представление, феерический мюзикл!

На гала-концерте будет представлено 16 новых авторских песен, в том числе Микаила Векилова.

Новые звезды выйдут на одну сцену с мега-звездами Азербайджана, выступив дуэтом.

Всё это и многое другое ждет вас 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева. Не упустите возможность насладиться выступлениями звезд, отправившись вместе с ними в увлекательное музыкальное путешествие!

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта и режиссер – Севиндж Керимова, организатор – Сабина Гасанова.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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