В Баку пройдет международная книжная выставка

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана 11-15 ноября в Экспо-центре пройдет 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Для участия в Бакинской международной книжной выставке прошли регистрацию более 30 организаций из 11 стран, 109 местных издательств и учреждений, связанных с книжным искусством. В оргкомитете рассматриваются заявки на участие более 30 иностранных и отечественных организаций.

В рамках выставки будут проведены мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы чтения и музыки и т.д. Планируется проведение более 220 мероприятий различного формата.

Страна-почетный гость 9-й Бакинской международной книжной выставки – Россия. Турция будет представлена ​​на выставке видными писателями, учеными, известными актерами и программой мероприятий.

Для посетителей выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут курсировать автобусы в направлении Экспо-центра.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.

Вход на выставку свободный.

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