9-я Бакинская международная книжная выставка готовится к открытию: в мероприятии примет участие 31 организация из 11 стран мира

БАКУ /Trend Life/ - В 9-й Бакинской международной книжной выставке примут участие 31 организация из 11 стран мира, 131 отечественное издательство и предприятие, осуществляющее, деятельность в сфере полиграфии и книжной индустрии, сообщает Trend Life.

В связи с проведением 11-15 ноября 9-й Бакинской международной книжной выставки была организована пресс-конференция, в которой приняли участие заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли и исполнительный директор Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде .

По словам Акифа Марифли, в рамках выставки будут проведены мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы чтения и музыки и т.д.

"Страна-почетный гость 9-й Бакинской международной книжной выставки – Россия. В прошлом году, как вы помните, это была Турция. Участие в мероприятии в статусе почетного гостя свидетельствует о развитии отношений между двумя странами", - сказал Акиф Марифли.

Бахруз Хидаятзаде отметил, что Бакинская международная книжная выставка в третий раз проводится при организационной поддержке Caspian Event Organisers.

"Каждый год Бакинская международная книжная выставка радует рядом новшеств. В текущем году посетителей ждут интересные презентации, встречи с известными писателями. Приятным фактом является участие большого числа местных издательств, которые представляют интересные и разнообразные стенды. С каждым годом мы наблюдаем, как возрастает развитие и престиж выставки в регионе и на мировой арене", - сказал Бахруз Хидаятзаде.

На пресс-конференции было подчеркнуто, что в ходе выставки азербайджанские издательства будут предоставлять на определённые книжные издания 30-50 процентную скидку.

Отметим, что при организации министерства культуры Азербайджана 11-15 ноября в Экспо-центре пройдет 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Выставка пройдёт при организационной поддержке Caspian Event Organisers.

Для посетителей выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кероглу" будут курсировать автобусы в направлении Экспо-центра.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.

Вход на выставку свободный.

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