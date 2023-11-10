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В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)

Культура Материалы 10 ноября 2023 18:00 (UTC +04:00)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана провели мероприятие, посвященное 670–летию великого ученого-музыковеда, композитора, поэта, ханенде, каллиграфа XIV-XV веков Абдулгадира Марагаи (1353-1435), сообщает Trend Life.

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде рассказал о жизни и деятельности Абдулгадира Марагаи, который занимает уникальное место в истории азербайджанской музыки.

"Абдулгадир Марагаи является не только великим азербайджанским ученым с богатым творческим наследием, но и духовным наставником всего Ближнего и Среднего Востока. Имя Марагаи стоит в одном ряду с великими учеными Востока Урмави и Фараби, и его наследие до сих пор изучается и нуждается в пропаганде", - отметил Сахиб Пашазаде.

Заместитель директора музея Тарана Зейналова рассказала о деятельности Ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана. Заслуженный деятель искусств, ведущий научный сотрудник отдела истории и теории музыки Азербайджана Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии по искусствоведению Сурая Агаева выступила с докладом на тему творчества Марагаи.

Ансамбль старинных музыкальных инструментов музея (художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов) исполнил произведения Абдулгадира Марагаи - Heydərnamə, Naxışbəstə и Hüseyni-bəstə.

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В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
В Баку отметили 670-летие ученого, музыканта и поэта Абдулгадира Марагаи (ФОТО)
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