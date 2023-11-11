Фонд Хана Шушинского провел в Сараево концерт, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Боснии и Герцеговины городе Сараево прошел вечер мугама, посвященный третьей годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной войне и Дню Государственного флага, организованный Фондом Хана Шушинского при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и посольства Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель Фонда, внучка Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Вначале гости из Азербайджана посетили Парк дружбы и мемориал памяти жертв Ходжалинского геноцида, возложили цветы, почтили память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, азербайджанской диаспоры.

На открытии вечера с участием глав дипломатических миссий посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев подчеркнул, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия положила конец почти тридцатилетней оккупации наших земель и восстановила территориальную целостность страны. Это является самой яркой страницей в нашей истории, источником гордости азербайджанского народа. Дипломат рассказал об исключительном значении 8 Ноября - Дня Победы в истории Азербайджана. Было отмечено, что ныне в Карабахе идет активный процесс восстановления и строительства, осуществляется процесс возвращения жителей в родные края.

Руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева рассказала о древней и богатой культуре азербайджанского народа, традициях и музыкальном наследии, духовных ценностях и мугаме, включенном в Список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В концертной программе выступили заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Рашад Ибрагимов (тар) и Гюнай Имамвердиева (ханенде), были представлены народные песни, мугам и теснифы.

"Концерт был очень тепло встречен гостями вечера. Отрадно отметить, что в этот день на фасаде крупнейшего в Сараево бизнес-центра Sarajevo City Center на большом цифровом экране были отображены наш флаг и информация о Дне Победы Азербайджана. Фонд Хана Шушинского представлял концерты в Италии, Франции, Испании, Австрии, Венгрии, Великобритании, Чехии и других странах, и будет и дальше осуществлять деятельность во имя пропаганды национальной культуры", – сказала Trend Life Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

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