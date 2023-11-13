Союз композиторов Азербайджана провел концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Союза композиторов Азербайджана (СКА), посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты программы - заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (сопрано), Азад Шукюров (чтец), Зейналабдин Бабаев (тар), Ильхам Назаров (контртенор), лауреаты международных конкурсов Фахри Казым-Ниджат (тенор), Орхан Гусейнов (виолончель), Ибрагим Бабаев (тар), Гусейн Нагиев (кяманча), Ниджат Масимов (балабан) и ритм-группа под руководством Джафара Гасанова.

В программе прозвучали произведения Эльнары Дадашевой, Азера Дадашева, Эльзы Сеидджахан, Яшара Халилова, Лалы Джафаровой, Руфата Рамазанова, Самира Алиева, Пикя Ахундовой, Кямали Ализаде, Нармины Нагиевой и Вугара Мамедзаде.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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