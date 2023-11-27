В Азербайджане впервые пройдет Форум "Культурное наследие"

БАКУ /Trend Life/ - 18-20 декабря 2023 года при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана впервые в стране пройдет Форум "Культурное наследие", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Форум состоится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов в этой области пройдут широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия, пройдет обсуждение вопросов государственной поддержки и другие направления материального и нематериальное наследия, изобразительного и прикладного искусства, исторических памятиков.

В ходе форума состоятся панели на темы "Недвижимая история Азербайджана – проблемы исследования и защиты культурного наследия", "История Азербайджана в постконфликтный период – вопросы защиты культурного и природного наследия", "Движимое культурное наследие в Азербайджане: музейная работа и современные вызовы", "Защита нематериального культурного наследия и современные вызовы", "Изобразительное искусство и вызовы современности", "Культурное наследие и современная архитектура – ​​ принципы урбанизации".

На панели состоится обмен мнениями о текущей ситуации и будущих перспективах соответствующих областей.

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