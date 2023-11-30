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В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)

Культура Материалы 30 ноября 2023 17:47 (UTC +04:00)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт исполнителя на уде, ханенде, поэта и композитора, исследователя мугамного искусства Фарамарза Гармруди, сообщает Trend Life.

Солисты народные артисты Гюльяз Мамедова (ханенде), Айгюн Байрамова (ханенде) и Фарамарз Гармруди в сопровождении ансамбля "Кенюль" (художественный руководитель - заслуженный артист Алиага Садиев) представили любителям музыки свои выступления.

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В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
В Баку прошел вечер мугама с Фарамарзом Гармруди (ФОТО)
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