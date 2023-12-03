В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялся концерт ансамбля Hassak (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялся концерт этно-фольклорного ансамбля Hassak, сообщает Trend Life.

На открытии вечера в Международном центре мугама в Баку выступившие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель и советник министра культуры Азербайджана Олег Амирбеков рассказали об общности культур братских народов, богатства национального наследия, самобытности искусства.

Казахстанский этно-фольклорный ансамбль "Хассак" был основан в 2010 году, удостоен множества престижных международных премий в области народной музыки. Казахская традиционная музыка была встречена зрителями с большим интересом и сопровождалась овациями.

Сегодня, 3 декабря, Казахстанский государственный академический детско-юношеский театр имени Г.Мусрепова представит спектакль "Гарагоз" на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

4 декабря в Центре Гейдара Алиева пройдет выставка произведений изобразительного искусства и гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!