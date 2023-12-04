Со следующего года начнётся новый этап взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном в сфере культуры - министр

БАКУ /Trend Life/ - Со следующего года начнётся новый созидательный этап взаимоотношений между двумя странами в сфере культуры.

Как сообщает Trend Life, об этом в понедельник сказала журналистам министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

"Проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане дало возможность нам ещё ближе узнать друг друга, наладить взаимодействие и определить дальнейшие планы по сотрудничеству. С моим коллегой - министром культуры Азербайджана Адилем Керимли мы обсудили конкретный план действий по сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере. Речь идёт о проведении не только культурных форумов, медиафорумов. Также мы говорили об обмене опытом в сфере музейного и библиотечного дела, сотрудничестве в области кинематографии. Важно, чтобы мы повышали квалификацию наших сотрудников и обменивались креативным опытом", - отметила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что в следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане.

Напомним, что Дни культуры Казахстана в Азербайджане проходят 2-4 декабря.