В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане представлен спектакль "Карагоз" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане представлен спектакль "Карагоз", поставленный Фархадом Молдагали по одноименному произведению великого классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, сообщает Trend Life.

Спектакль был показан Казахстанским государственным академическим театром для детей и юношества имени Г.Мурсепова на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Произведение повествует о трагичной любви молодой пары Карагоз и Срыма, которым приходится выбирать между родственными узами и своей любовью. Главная героиня по настоянию бабушки - байбише Моржан - должна выйти замуж за богатого Наршу. Попытка воспротивиться родовым традициям и отстоять свое право на любовь кончается для всех трагически. Юноша становится изгоем в родном ауле, а девушку родные выдают замуж за другого. Не выдержав разлуки с любимым, Карагоз теряет рассудок и погибает. Позднее раскаяние настигает байбише Моржан…

Спектакль, в котором сыграли Медина Озерваева, Нуржан Асылхан, Максат Рахмет и другие, был встречен овациями зрителей.

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