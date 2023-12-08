Хаял Гусейнов дебютировал в роли Меджнуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил вниманию зрительской аудитории спектакль "Лейли и Меджнун", сообщает Trend Life. Этот показ стал первой демонстрацией постановки "Лейли и Меджнун" в 115-ом сезоне театра.

В связи с закрытием здания театра на капитальный ремонт и реставрацию, постановка была представлена на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В этом показе партию Меджнуна впервые исполнил молодой солист театра Хаял Гусейнов.

Хаял Гусейнов является выпускником Бакинского музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории. В колледже он был одним из самых талантливых и перспективных учеников заслуженного артиста Азербайджана Тайяра Байрамова.

В прошлом сезоне Хаял Гусейнов исполнил роль Шейха в постановке "Лейли и Меджнун", а после нескольких месяцев интенсивных тренировок вышел на сцену в партии Меджнуна.

Опытные мастера мугама и ценители музыки дали высокую оценку выступлению Хаяла Гусейнова.

Партию Лейли в спектакле исполнила молодая, но уже опытная солистка театра Равана Амирасланлы. В спектакле также приняли участие заслуженный артист Тайяр Байрамов, солисты Айтян Магеррамова, Талех Яхъяев, Афаг Агаева, Муталлим Дамиров, Мирали Сарызаде, Рашад Гасанзаде, Назар Бейляров.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

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