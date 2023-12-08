В Эквадоре состоится презентация первого азербайджанского мистического фильма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Эквадора - Casa de la Cultura Ecuatoriana при поддержке Национальной Синематеки Эквадора состоится показ художественного фильма Ильгара Сафата "Участок", сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

Фильм Ильгара Сафата "Участок" (2008) - первый мистический фильм в азербайджанском кинематографе. Картина была представлена от Азербайджана на соискание премии "Оскар", участвовала на многих международных кинофестивалях, став значимым событием в современном кинематографе Азербайджана. Фильм снят на киностудии "Нариманфильм", при участии "Азербайджанфильм" и "Грузияфильм". Автор сценария и режиссёр - Ильгар Сафат, продюсер - Нариман Мамедов. В ролях - Заза Бежашвили (Грузия), Мелисса Папель (Франция), Вагиф Ибрагимоглу (Азербайджан).

В Casa de la Cultura Ecuatoriana показываются фильмы, имевшие наибольшее культурное значение в своих странах. La Casa de la Cultura Ecuatoriana (Дом эквадорской культуры) - культурная организация, основанная Бенхамином Каррионом 9 августа 1944 года, создана для стимулирования, направления и координации развития подлинной национальной культуры. Штаб-квартира находится в Кито, в ней есть несколько музеев по всему Эквадору.

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