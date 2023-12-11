В Баку прошла презентация книги Севиль Гасановой "Hüseyn Cavidin ədəbi-bədii irsi mətbuatda" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Институте литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась презентация книги Севиль Гасановой "Hüseyn Cavidin ədəbi-bədii irsi mətbuatda" (Литературно-художественное наследие Гусейна Джавида в печати), посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Trend Life.

Как рассказала Trend Life автор издания, педагог факультета журналистики Бакинского государственного университета, доктор филологических наук Севиль Гасанова, она более двадцати лет занимается изучением творчества выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта, мыслителя и драматурга Гусейна Джавида.

"Гусейн Джавид вписал яркие страницы в историю азербайджанской литературы. В 1998 году, работая над сценарием для сюжета Творческого объединения "Азтелефильм", я познакомилась с дочерью Гусейна Джавида, музееведом, педагогом, театроведом Туран Джавид (1923-2004). Она очень хотела, чтобы были исследованы малоизвестные аспекты деятельности Гусейна Джавида. Начав этот путь, в 2005 году я защитила кандидатскую диссертацию на тему влияния творчества Гусейна Джавида на моральное воспитание молодежи, а в 2021 году - докторскую диссертацию. В ходе исследовательской работы я выявила интересные факты о публицистической деятельности Гусейна Джавида. С 1904 по 1937 годы он писал публицистические материалы, статьи, затрагивающие такие темы как семья, школа, воспитание и проблемы образования", - отметила она.

По словам Севиль Гасановой, после защиты докторской диссертации, она приняла решение издать монографию.

"Книгу я посвящаю светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который высоко ценил творчество Гусейна Джавида. Благодаря общенациональному лидеру стало возможно возвращение на родину останков выдающегося драматурга и поэта, перезахоронение их в Нахчыване, был возведен мавзолей, создан Дом-музей Гусейна Джавида", - подчеркнула автор издания.

Севиль Гасанова добавила, что книгу "Hüseyn Cavidin ədəbi-bədii irsi mətbuatda" она передаст в Национальную библиотеку Азербайджана, Центральную научную библиотеку НАНА, библиотеку Бакинского государственного университета и т.д.

Презентацию издания посетили видные представители науки, литературы и искусства, среди гостей мероприятия также были и представители молодежи, которым было крайне интересно раскрыть для себя новые факты из жизни Гусейна Джавида.

На презентации был продемонстрирован видеосюжет, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. В сюжете отмечалось, что великий лидер всегда проявлял большую заботу и внимание к развитию науки, культуры, литературы, в частности, к творческому наследию Гусейна Джавида.

Выступая на мероприятии, академик Мухтар Иманов отметил, что Севиль Гасанова провела большую исследовательскую работу, связанную с личностью и творческим путем Гусейна Джавида.

"В книге нашли отражение малоизвестные факты, связанные с деятельностью Гусейна Джавида. Творческая личность, национальный дух Гусейна Джавида раскрывается благодаря этим новым фактам", - подчеркнул Мухтар Иманов.

На мероприятии с обширным докладом, посвященном изданию и творчеству Гусейна Джавида, выступила доктор философии по филологии Гюльбениз Бабаева, по словам которой научные деятели, исследователи, еще не раз будут обращаться к творчеству Гусейна Джавида, но Севиль Гасанова в своей работе затронула крайне важные моменты из его жизни.

"Это издание, безусловно, привлечет внимание, придаст стимул для других исследователей жизни и творчества Гусейна Джавида", - сказала Гюльбениз Бабаева.

Директор Института рукописей имени М.Физули Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Теймур Керимли отметил, что творчество Гусейна Джавида вечно.

"Наследие Гусейна Джавида имеет для нас большое значение. Изучение и выявление новых аспектов крайне важно. Севиль Гасанова провела большую и значимую исследовательскую работу", - отметил Теймур Керимли.

На мероприятии доктора филологических наук, профессора Джахангир Мамедли, Абид Тахирли, Аллахверди Мамедли, Гулу Магеррамлы, доктор исторических наук, профессор Насиман Ягублу, директор Иреванского государственного Азербайджанского драматического театра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ифтихар Пириев и другие лица дали высокую оценку исследовательской работе автора издания.

На презентации было подробно рассказано о творчестве Гусейна Джавида, о его заслугах перед азербайджанским народом. Отмечалось, что своим творчеством Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана.

В заключение мероприятия выступила Айсель Бабаева - правнучка старшего брата Гусейна Джавида - Шейха Мухамеда Расизаде. Она поделилась с присутствующими воспоминаниями, которые передаются в их семье от поколения к поколению.

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