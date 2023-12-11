"Лучший сценарий": Фильм "Mərmər soyuğu" удостоен награды международного кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холод мрамора) удостоен награды VII Международного кинофестиваля "ARCTIC OPEN", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Кинофестиваль прошел в Архангельске (Россия) с 7 по 10 декабря.

Кинокартина "Mərmər soyuğu" является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке министерства культуры Азербайджана.

"Mərmər soyuğu", ставший одним из 11 фильмов-участников основной конкурсной программы "ARCTIC OPEN", удостоен награды фестиваля в категории "Лучший сценарий".

Генеральный продюсер фильма – Арзу Алиева, авторы сценария – Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер – Асиф Рустамов, операторы-постановщики – Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, продюсеры – Фариз Ахмедов, Орман Алиев и Гийом де Сейль, креативный продюсер – Ирада Багирзаде.

В главных ролях: народный артист Азербайджана Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына.

Мировая премьера кинокартины "Mərmər soyuğu" состоялась в ноябре 2022 года на Таллинском кинофестивале "Тёмные ночи".

Ранее фильм был успешно представлен на международных кинофестивалях в Эстонии, Индии, Казахстане, Франции, Болгарии, Греции, Сербии, России, Германии, отмечен премиями в различных номинациях.

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