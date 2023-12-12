Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, состоялся заключительный этап проекта "Польша глазами азербайджанских художников",

Проект организован Ambassador Cultural Club при поддержке посольства Польши в Азербайджане и НПО Arts Council Azerbaijan.

"Польша глазами азербайджанских художников" – проект, реализованный в три этапа. Начался он со встречи азербайджанских художников с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски, который подробно рассказал о стране, ее истории, культуре, традициях и т.д.

Далее для художников был организован воркшоп, где они с помощью красок выразили на холстах свои эмоции и впечатления.

Заключительным этапом проекта стала итоговая выставка, где произведения, созданные в ходе воркшопа, были представлены широкой общественности. На мероприятии посол Польши в Азербайджане вручил дипломы участникам проекта.

Куратором воркшопа выступила Самира Фаизова, она руководила творческим процессом, в котором участвовали художники - Эльдар Бабазаде, Роя Гасанова, Гюнай Бейлярова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Катерина Рудакова, Севда Рустамова, Ехтирам Рустамов и Мяляк Аббасзаде.

Основная цель Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа – стимулировать интерес к искусству и популяризировать творчество талантливых азербайджанских художников. Проект "Польша глазами азербайджанских художников" - это прекрасный пример культурного сотрудничества, обогащающего общество через искусство и взаимопонимание.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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