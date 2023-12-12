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Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)

Культура Материалы 12 декабря 2023 14:36 (UTC +04:00)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, состоялся заключительный этап проекта "Польша глазами азербайджанских художников",

Проект организован Ambassador Cultural Club при поддержке посольства Польши в Азербайджане и НПО Arts Council Azerbaijan.

"Польша глазами азербайджанских художников" – проект, реализованный в три этапа. Начался он со встречи азербайджанских художников с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски, который подробно рассказал о стране, ее истории, культуре, традициях и т.д.

Далее для художников был организован воркшоп, где они с помощью красок выразили на холстах свои эмоции и впечатления.

Заключительным этапом проекта стала итоговая выставка, где произведения, созданные в ходе воркшопа, были представлены широкой общественности. На мероприятии посол Польши в Азербайджане вручил дипломы участникам проекта.

Куратором воркшопа выступила Самира Фаизова, она руководила творческим процессом, в котором участвовали художники - Эльдар Бабазаде, Роя Гасанова, Гюнай Бейлярова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Катерина Рудакова, Севда Рустамова, Ехтирам Рустамов и Мяляк Аббасзаде.

Основная цель Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа – стимулировать интерес к искусству и популяризировать творчество талантливых азербайджанских художников. Проект "Польша глазами азербайджанских художников" - это прекрасный пример культурного сотрудничества, обогащающего общество через искусство и взаимопонимание.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Польша глазами азербайджанских художников (ФОТО)
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