Заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова выступила на международном форуме в Бишкеке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, актриса Бакинского муниципального театра Хусния Мурватова выступила на международном форуме "Чингиз Айтматов. Мы в одной лодке. Творчество на русском языке", который прошел в Бишкеке (Кыргызстан). Об этом Trend Life сообщила Хусния Мурватова.

Заслуженная артистка Азербайджана приняла участие в форуме по приглашению Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН). В мероприятии также приняли участие представители МФТКН Назгюль Омурзакова и Фарид Гусейн.

В форуме, посвященном 95-летию со дня рождения народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, приняли участие ученые, изучающие его творчество, деятели театра и кино из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Грузии, России, Узбекистана и других стран.

Напомним, что в апреле текущего года коллектив Бакинского муниципального театра представил премьеру спектакля "Ana tarla" (Материнское поле), поставленного народным артистом Азербайджана, режиссером Марахимом Фарзалибековым по мотивам одноименной повести народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Постановка спектакля осуществлена при содействии Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН). В спектакле одну из главных ролей – образ Толгонай воплотила заслуженная артистка Хусния Мурватова.

В своем выступлении на форуме Хусния Мурватова отметила, что произведения видного писателя тюркского мира Чингиза Айтматова входят в число лучших образцов мировой литературы. Творчество, идеи Чингиза Айтматова и сегодня объединяет многих людей, вселяют надежду.

Актриса рассказала о спектакле "Ana tarla" и о своей роли, подчеркнув, что образ матери Толгонай глубоко связан с родной землей. Она отметила, что коллектив Бакинского муниципального театра с большим уважением относится к творческому наследию видного писателя.

В заключении своего выступления заслуженная артистка Азербайджана прочитала монолог Толгонай.

В рамках форума Хусния Мурватова передала министру культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбеку Максутову книгу "Ana tarla", изданную Международным фондом тюркской культуры и наследия.

Как отметила Хусния Мурватова, в рамках проводимого в Бишкеке VI Международного театрального фестиваля "Айтматов и театр" она также посмотрела спектакль "Материнское поле" в исполнении коллектива Кыргызского национального академического драматического театра.

"Мне было крайне интересно посмотреть на образ Толгонай со стороны, в исполнении другой актрисы", - отметила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!