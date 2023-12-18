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В Азербайджане предложено освободить творческих деятелей от некоторых налогов

Культура Материалы 18 декабря 2023 12:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено освободить творческих деятелей от некоторых налогов

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Коллекции художников должны регулярно проходить осмотр, а необходимые образцы - приобретаться министерством культуры Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend Life, сказал искусствовед, руководитель Бакинского центра искусств Yeni Gallery Рафаэль Гюльмамедов в ходе панельных обсуждений на форуме "Культурное наследие".

Рафаэль Гюльмамедов отметил, что творческое наследие видного азербайджанского художника Фазиля Наджафова, скончавшегося в нынешнем году, теперь находится в собственности его детей. По словам Гюльмамедова, можно организовать комиссию, которая проведет смотр работ художника в мастерской, а затем назначит их стоимость.

Рафаэль Гюльмамедов также предложил освободить творческих деятелей от некоторых налогов.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку проходит форум "Культурное наследие" (18-19 декабря).

Форум проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов в этой области проходят широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия.

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