В Баку состоялся концерт в честь 100-летия Тукезбан Исмайловой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки Азербайджана, ханенде Тукезбан Исмайловой (1923 – 2008), сообщает Trend Life.

На вечере выступили инструментальный состав Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, солисты - заслуженные артисты Азербайджана Алмаз Оруджева, Севиндж Сарыева, Нурия Гусейнова, Арзу Алиева, Эхтирам Гусейнов , а также ханенде Эльданиз Мамедов, Равана Гурбанова, Мурад Лачин, Вафа Везирова, Нурлана Абдуллаева и Камран Шакаров.

Концертмейстеры программы - заслуженные артисты Алекбер Алекперов (тар) и Хайям Мамедов (кяманча).

Вниманию слушателей были представлены теснифы, народные песни и авторские сочинения из репертуара Тукезбан Исмайловой.

Публика была в восторге от выступления ханенде и музыкантов, которые с большим мастерством представили музыкальные произведения.

Отметим, что Тукезбан Исмайлова прожила яркую творческую жизнь, посвятив ее пропаганде и развитию национального музыкального искусства. Начала она трудовую деятельность в 1944 году в Гостелерадио Азербайджана. В 1948-1956 годах она была солисткой Государственной филармонии, с 1956 была работала в организации "Азербайджанская государственная эстрада". С 1962 года вновь стала солисткой филармонии, а с 1978 года - солисткой объединения Азконцерт.

Тукезбан Исмайлова снималась в фильмах "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun), "Пусть раздается голос хана" (Havalansın Xanın Səsi), "Поет сердце" (Oxuyan Ürəkdir).

Она с успехом гастролировала во многих странах. В 1985 году Тукезбан Исмайлова начала педагогическую деятельность.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

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