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Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)

Культура Материалы 27 декабря 2023 17:18 (UTC +04:00)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Центральная школа искусств имени великого композитора Гара Гараева и Музыкальная школа вокала народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии директор Центральной школы искусств, профессор Азиз Гараюсифли отметил героическую роль сынов Азербайджана, вписавших свои имена в славную летопись страны своей доблестью и отвагой.

В концертной программе были представлены классические и патриотические композиции учеников школ, в фойе демонстрировалась экспозиция, проведен благотворительный аукцион, детям семей шехидов преподнесены подарки. Гости мероприятия высоко оценили проведение благотворительного концерта, все собранные средства от которого будут направлены семьям шехидов и ветеранов Карабахской войны.

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Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
Центральная школа искусств Гара Гараева и Музыкальная школа вокала Фидан Гаджиевой провели благотворительный концерт (ФОТО)
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