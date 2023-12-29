В Баку представлен фильм "İçərişəhər Heydər Əliyevin izi ilə" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском театре марионеток представлен документальный фильм "İçərişəhər Heydər Əliyevin izi ilə", сообщает в пятницу Trend Life.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, представители культуры и искусства. Документальный фильм подготовлен в рамках "Года Гейдара Алиева" Общественным телевидением (İctimai TV) и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Он повествует об особом внимании и заботе, которые общенациональный лидер Гейдар Алиев проявлял в отношении древней части Баку - Ичеришехер, нашей культуры, искусства, представителей этой сферы. В документальной киноленте председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, народный художник, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Сахлаб Мамедов, фотограф Рафиг Багиров делятся воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве, рассказывают о большом внимании и заботе, которые общенациональный лидер проявлял об Ичеришехер.

После просмотра киноленты выступили представители съёмочной группы фильма. Автор фильма Турана Аллахвердиева рассказала о съёмках, поиске архивных материалов. "Выражаем признательность Общественному телевидению (İctimai TV) и Управлению Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" за то, что доверили нам этот проект. В ходе работы над фильмом мы узнали много новых фактов, связанных с Ичеришехер, раскрыли древнюю часть Баку для себя по-новому", - отметила она.

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде в своём выступлении подчеркнул, что над фильмом работала большая творческая команда, выразил всем признательность за эту работу.