В Азербайджане впервые будет представлен проект "Культурное богатство народа" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова запустила проект "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti). В рамках проекта, который пройдет с 8 по 14 января, состоится "Музыкальный парад" произведений выдающегося азербайджанского композитора, основоположника жанра симфонического мугама в мировой музыке Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Основная цель проекта - пропаганда классических образцов Азербайджана в регионах, донесение азербайджанских национально-духовных ценностей, фольклорной музыки до современной молодежи. Каждый месяц проект будет посвящен видным деятелям культуры и искусства.

Проект реализуется Гянджа-Дашкесанским региональным Управлением культуры министерства культуры Азербайджана и Гянджинской государственной филармонией.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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