Народный артист Мубариз Тагиев выступит с соло-концертом в Гяндже (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 27 января в 19.00 состоится соло-концерт под названием "Xatirə" народного артиста Азербайджана Мубариза Тагиева, сообщает Trend Life.

Известный эстрадный певец, который исполняет композиции в жанрах джаз, рок и поп, представит свои хиты и новые песни.

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

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