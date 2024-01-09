Памяти Чингиза Гусейнова: Улицы родного Баку

БАКУ /Trend Life/ - 9 января в Иерусалиме на 95 году жизни скончался корифей советской и азербайджанской литературы, переводчик, литературовед, писатель, заслуженный деятель искусств, уроженец Баку, профессор Чингиз Гусейнов, который внес большой вклад в развитие культуры.

Представляем читателям Trend Life материал о жизни и деятельности Чингиза Гусейнова.

Чингиз Гусейнов родился 20 апреля 1929 года в Баку. С детства Чингиза влекла литературная сфера, и он часами зачитывался книгами. Его старший брат Аликрам больше увлекался музыкой, впоследствии став известным таристом, директором музыкальных школ в Шеки и Шуше, солистом Государственного театра оперы и балета, исполняя сольные партии в шедеврах национальных мугамных операх, солируя мастерам и представляя национальное искусство за рубежом, как преподаватель воспитал плеяду талантливых музыкантов.

Родителей братья потеряли рано, их растила бабушка - Наргиз-ханум.

Из воспоминаний Чингиза Гусейнова:

"Я жил в таком особом месте на планете, как Баку. Это чрезвычайно многонациональный и поликультурный город. Что-то такое особенное есть, точнее, было, в бакинской атмосфере, что учило уважительному отношению к человеческой личности независимо, как говорится, от цвета кожи и вероисповедания. Это порождало толерантность, миролюбие в отношениях между людьми… Я многим обязан родным, родственникам по постижению языка, его тонкостей, восточной культуры, обрядов, праздников… У матери моей Махфират (она, как и отец Гасан, умерла в 1946-м в свои 40 лет) была напечатанная латинским шрифтом книжечка народных четверостиший "Баяты". Мама часто нас с братом погружала в виртуозную их стилистику, оригинальные рифмы, неожиданные повороты сюжета. Я также премного благодарен бабушке по материнской линии Наргиз-ханум, убежденной мусульманке-шиитке, но без воинственности и фанатизма ислама, которая часто и много рассказывала нам с братом народные сказки, притчи, любила играть словами, мы отмечали, не афишируя это, мусульманские праздники, в частности, мовлуд, или день рождения пророка Мухаммеда, знали отдельные эпизоды из его полных чудес встреч с пророками. От бабушки (она умерла в возрасте 74-х лет) я узнал, что существует Священное Перо, которым написан учениками текст Корана, услышанный ими от Бога. Частые слова в ее устах, наряду с Аллахом – это "адалет", или справедливость, "дюз адам", или "надёжный человек", которому можно довериться, "намус" – честь".

Любовь к литературному творчеству привела 18-летнего Чингиза в Москву, где он окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Института востоковедения АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию об азербайджанской прозе. В 30 лет стал член Союза писателей СССР. На протяжении жизни работал в Комиссии по литературам народов СССР при Союзе писателей СССР, Литературном институте им. М. Горького при Союзе писателей СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) при министерстве культуры РФ, филологическом факультете МГУ. Подготовил более сорока аспирантов и докторов наук.

Как специалист в области литературы народов СССР он выступал с лекциями и докладами на всесоюзных и международных научно-практических конференциях в Венгрии, Германии, Польше, Болгарии, Франции, Турции, Эстонии и других странах. Также выступал с докладами об исламе в контексте иудаизма и христианства. Был председателем Совета по азербайджанской литературе Международного содружества писательских союзов (МСПС), активным членом азербайджанской диаспоры.

В переводе на русский язык автор выпустил ряд произведений азербайджанских классиков (Сабир, Д.Мамедкулизаде, Самед Вургун, Абульгасан, Мехти Гусейн, Расул Рза, Мирза Ибрагимов, поэзия народных поэтов-ашугов XVII-ХХ вв и др.).

Чингиз Гусейнов писал и печатал статьи, обзоры, рецензии, переводил стихи и прозу, потом начал писать свои рассказы и повести на азербайджанском и русском. Он является автором около пятидесяти романов, повестей и монографий. Среди самых известных - "Магомед, Мамед, Мамиш" (поставлено несколько спектаклей), "Фатальный Фатали" (об азербайджанском писателе-просветителе и поэте Мирзе Фатали Ахундзаде), "Семейные тайны", "Доктор N" (в основе биография Наримана Нариманова), "Директория Igra", "Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина: Коран. Повествование о пророке Мухаммеде" и т.д. Он также является автором сценария фильма "Аквариум" (режиссер Фирангиз Гурбанова). С 2014 года автор жил и работал в Иерусалиме, где продолжал творческую и общественную деятельность.

Писатель, ученый, мыслитель, добившийся признания своего мощного творчества далеко за пределами Азербайджана - пример того, как можно, живя за пределами Родины, возвысить свой народ, рассказывая о его жизни и истории.

"Ни с чем не сравнимая радость: ходить по улицам Баку в поисках себя прежнего в родном городе, его закоулках-переулках, домах-дворах. Но, увы, путь этот ныне – более мысленный, воображаемый, нежели реальный, наяву, а еще точнее – по страницам далекой и близкой истории, в которой и я был, радовался находкам и огорчался потерям, изумленный, ошарашенный, встревоженный: вот он – я, и вот – город. Нет, не тома воспоминаний, даже не книга и не брошюра, а всего лишь – штрихи, ибо речь моя – об именах улиц, чутко реагирующих, точно живые, на кардинальные социо-политические изменения с помощью всякого рода властных структур, которые, однако, не очень-то дорожат традициями, и кое-какие из них рады были бы забыть, вычеркнуть из памяти. А ведь улицы и есть облик пространства, именуемого городом, в данном случае – родным", - вспоминал писатель.

Allah rəhmət eləsin!

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