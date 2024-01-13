Эльчин Азизов представит в Москве произведение Петра Дранги

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов вместе с российскими оперными певцами представит на концерте в Москве Симфонию N2 "Я’ОНИ’МЫ" заслуженного артиста России, музыканта, композитора Петра Дранги, сообщает Trend Life.

Премьера состоится 1 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.

Симфония повествует о внутреннем диалоге человека, о его взаимодействии с окружающей действительностью и наблюдением за внешним миром и постоянно меняющимся ощущением во Вселенной. Концепт Симфонии построен необычным образом, где каждый инструмент является тотемным продолжением человеческого голоса, таким образом объединяя звучание в унисон бас с контрабасом, баритон с виолончелью, альт с тенором, скрипки с контратенором. Произведение состоит из трех частей.

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