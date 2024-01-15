Завораживающая музыка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.

Солисты программы Юлия Керимова (фортепиано) и Ровшан Амрахов (скрипка) представили вниманию слушателей произведения Франца Шрекера, Джоаккино Россини, Феликса Мендельсона и Виктора Херберта.

Завораживающая музыка в исполнении оркестра и солистов покорила публику. Музыканты безукоризненно исполнили все музыкальные номера программы.

Слушатели выражали свой восторг бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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