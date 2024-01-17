Юсиф Эйвазов выступил на сцене Opera Bastille в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов выступил на сцене оперного театра в Париже (Франция) - Опера Бастилии (Opera Bastille), сообщает Trend Life.
Юсиф Эйвазов выступил в постановке "Адриана Лекуврер". Сцену с Юсифом Эйвазовым разделили народная артистка России Анна Нетребко, прима Мариинского театра Екатерина Семенчук и другие артисты.
"Адриенна Лекуврер" - опера Франческо Чилеа в четырех действиях, в спектакле народный артист Азербайджана исполнил партию Маурицио (граф Морис Саксонский).
Показ спектакля собрал аншлаг, по окончании показа зрители долго рукоплескали артистам.
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