В Бакинской филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер, посвященный 34-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

В программе под управлением художественного руководителя и главного дирижера - заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Азербайджана Гюльбаджы Иманова).

Солисты программы - заслуженный артист Антон Ферштандт (баритон) и лауреат республиканских и международных конкурсов Фатима Джафарзаде (сопрано).

На вечере прозвучал "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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