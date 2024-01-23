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Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)

Культура Материалы 23 января 2024 22:11 (UTC +04:00)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Сураханского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с известной актрисой, народной артисткой Азербайджана Малейкой Асадовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На мероприятии было рассказано о творческом пути народной артистки. Было отмечено, что Малейка Асадова окончила Азербайджанский государственный институт искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1993 года служит в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Малейка Асадова рассказала о работе над образами, любимых театральных работах, поделилась воспоминаниями.

Затем участники вечера задали народной артистке интересующие их вопросы.

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Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
Народная артистка Малейка Асадова рассказала поклонникам своего творчества о любимых ролях (ФОТО)
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