Народный артист Мансум Ибрагимов встретился с поклонниками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры поселка Амирджан при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с профессором Азербайджанской национальной консерватории, народным артистом Азербайджана, известным ханенде Мансумом Ибрагимовым, сообщили Trend Life в пресс-службе управления. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На мероприятии было рассказано о творческом пути народного артиста. Было отмечено, что Мансум Ибрагимов является солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Он с большим мастерством исполняет партии в "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб", "Скала невест" и других постановках.

Общаясь с гостями мероприятия, Мансум Ибрагимов рассказал о работе в театре, о развитии и пропаганде азербайджанского мугама, ответил на вопросы зрителей.

Далее мугамная группа "Qarabağ" под руководством Мансума Ибрагимова представила композицию "Zəfər nəğməsi". Ханенде выступил в сопровождении народного артиста Азербайджана Эльчина Гашимова (тар) и заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча).

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