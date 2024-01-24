Искренне и душевно… В Баку состоялся концерт, посвященный творчеству Наримана Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный творчеству народного артиста Азербайджана, композитора Наримана Мамедова (1928 - 2015 годы), сообщает Trend Life.

На вечере выступил инструментальный состав Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев, музыкальный руководитель - Махир Ордубади).

Солисты программы - заслуженные артисты Гюлистан Алиева, Эхтирам Гусейнов, Севиндж Сарыева, а также ханенде Равана Гурбанова, Сархан Буньядзаде, Нурлан Азизбейли, Вафа Везирова, Нурлана Абдуллаева, Кямран Шякяров, Мурад Лачин.

На концерте прозвучали сочинения Наримана Мамедова. Солисты исполнили произведения очень искренне и душевно. Знакомые и любимые композиции были встречены слушателями бурными аплодисментами.

Отметим, что Нариман Мамедов внес значительный вклад в пропаганду национального мугама, народных песенных и танцевальных мелодий.

Композитор является автором балета "Умай", а также музыкальных комедий "Одна из шести", "Мамедали едет на курорт", "Девушка спешит на свидание", которые были написаны совместно с Тофигом Бакихановым.

Также он написал более пятидесяти классических произведений для солистов, хора, оркестра народных инструментов и симфонического оркестра, романсы, музыку к драматическим спектаклям.

Нариман Мамедов является автором статей и ряда книг на тему азербайджанского музыкального фольклора.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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