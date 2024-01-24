Любовные интриги и политические авантюры знаменитой певицы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Афаг Аббасова, последние годы с большим успехом выступающая в Италии, вновь очаровала зрителей своим мастерством. В этот раз она выступила на родной сцене в Баку, дебютировав в заглавной партии оперы "Тоска", сообщает Trend Life.

Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил на сцене Оперной студии в Баку оперу Джакомо Пуччини "Тоска".

"Тоска" всегда вызывала у поклонников оперного искусства в Азербайджане особый интерес, так было и в день очередного показа. На этот раз в спектакле вместе с Афаг Аббасовой (Флория Тоска) также дебютировал заслуженный артист Антон Ферштандт (Барон Скарпиа).

Наряду с ними, на сцене блистали заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (Марио Каварадосси), Джахангир Гурбанов (Чезаре Анджелотти), Алиахмед Ибрагимов (Сполетта), а также Махир Тагизаде (Ризничий), Игорь Ядров (Шарроне), Кянан Рахманзаде (Тюремщик).

Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер – заслуженный артист, главный дирижер и музыкальный руководитель театра Эйюб Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

После спектакля заслуженная артистка Афаг Аббасова поделилась впечатлениями с Trend Life.

"Много лет назад мне предлагали исполнить партию в этой опере, но тогда я посчитала, что еще не готова. Прошли годы, и вот время настало, я исполнила партию в опере "Тоска". Долго и много работала над образом, даже в свой последний визит в Италии тоже репетировала. Прежде чем готовить партию, тщательно изучила сюжет произведения, прорабатывала образ, характер своей героини", - сказала заслуженная артистка.

Афаг Аббасова призналась, что ее очень радуют положительные отзывы публики.

"После показа профессионалы и почитатели оперного искусства отмечали, что мы представили спектакль на высоком уровне, а созданный на сцене образ мне подходит. Прекрасная музыка, образ, отличающийся эмоциональностью, подарили зрителям яркие эмоции. Хочу поздравить весь творческий состав постановки и выразить благодарность руководству театра за поддержку", - сказала Афаг Аббасова.

Отметим, что "Тоска" – одно из лучших произведений оперной классики. Премьера оперы состоялась в 1900 году в Милане, и по сей день спектакль пользуется большой популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира.

Сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. "Тоска" – это сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

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