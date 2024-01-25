Белые птицы джаза: музыка картин Эльдара Гурбанова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку представлена персональная выставка заслуженного художника Азербайджана Эльдара Гурбанова под названием "Белые птицы джаза", сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли картины художника, отражающие тему джаза. В произведениях Эльдара Гурбанова, как и в джазовой музыке, нет условностей, они яркие, завораживающие, наполненные идеями и удивительными фантазиями.

Выставка, которая была проведена в Русском доме, вызвала большой интерес как у профессионалов сферы изобразительного искусства, так и у многочисленных почитателей таланта Эльдара Гурбанова.

Зрители увлеченно рассматривали каждую картину, и с каждого полотна словно звучала музыка. Смотришь на картину и будто слышишь джаз-мугам Вагифа Мустафазаде, переходишь к другой работе, а оттуда "доносится" голос Рэя Чарльза, на третьей – пронзительно играет саксофонист…

По словам заслуженного художника Азербайджана Эльдара Гурбанова, джаз – это одна из его любимых тем. "Очень люблю джазовую музыку, и часто создаю произведения, в которых отражена эта тема", - подчеркнул он.

Наряду с художественными произведениями Эльдара Гурбанова, гости вечера насладились и музыкальными номерами. Так, публику своими выступлениями порадовали известный вокалист Гасым Халилов и другие джазовые музыканты.

Отметим, что Эльдар Гурбанов родился и вырос в Баку. В 1969 году окончил факультет живописи Художественного училища имени Азима Азимзаде, в 1986 году - Азербайджанский педагогический институт (сейчас - Азербайджанский государственный педагогический университет). С 1979 года - член Союза художников Азербайджана.

Первая персональная выставка художника состоялась в 1987 году в Баку. Работы Эльдара Гурбанова были представлены в Чехии, Болгарии, Польше, Мексике, Франции, Италии, Турции, Германии, США и ряде других стран.

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