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Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)

Культура Материалы 26 января 2024 13:59 (UTC +04:00)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г.Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с известной певицей, заслуженной артисткой Азербайджана Лалой Мамедовой, сообщает Trend Life.

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Гостям мероприятия было рассказано о творческом пути певицы, песнях из ее репертуара, ставших хитами.

В ходе встречи Лала Мамедова исполнила такие композиции, как "Bu şəhər ikimizə dar", "Əsmərim", "Azərbaycan", "Gözümdə Leylisən". Публика в зале с удовольствием подпевала певице. На мероприятии также выступила танцевальная группа "Aysel".

В заключение участники вечера задали артистке интересующие их вопросы.

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Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
Лала Мамедова встретилась с поклонниками (ФОТО)
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