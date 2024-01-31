Маэстро эстрады Мубариз Тагиев отметил день рождения первым соло-концертом в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые состоялся соло-концерт народного артиста Азербайджана Мубариза Тагиева под названием "Xatirə" (Память), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Известный эстрадный певец, который исполняет композиции в жанрах джаз, рок и поп, под овации зрителей представил свои хиты и новые песни.

В концертной программе также приняли участие солисты филармонии – заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, Самир Мамедов, Ягуб Ягубзаде, Али Мамедов, Азер Вердиев, Васиф Байрамов, исполнившие в сопровождении эстрадного ансамбля под управлением Шахрияра Тагиева композиции из репертуара Мубариза Тагиева.

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Отметим, что сегодня маэстро азербайджанской эстрады исполнилось 76 лет. Мубариз Тагиев родился 31 января 1946 года в Иреване. Отец Тагиева был кяманчистом, а мать журналисткой. В 1972 году он вместе с семьей переехал в Баку. Он был солистом Государственного театра песни, которым руководил легендарный Рашид Бейбутов, а впоследствии - эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского государственного телевидения и радио под управлением Рафига Бабаева. Принимал участие во Всесоюзном телевизионном фестивале "Песня-87". Также Тагиев профессионально занимался плаванием. Наряду со своими незабываемыми хитами, народный артист исполнил песни в фильмах "Джин в микрорайоне" (1985), "Единственная" (1986), "Обручальное кольцо" (1991), "Трудный путь" (2006), сериале "Тайна" (2012) и т.д.

От имени АМИ Trend поздравляем Мубариза Тагиева с днем рождения и желаем ему дальнейших творческих успехов!

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